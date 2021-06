Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est face à une menace colossale pour Raphaël Varane !

Publié le 21 juin 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Raphaël Varane, le club de la capitale verrait une écurie de Premier League être prête à bouleverser ses plans.

Malgré les présences de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans son effectif, le Paris Saint-Germain aimerait renforcer sa défense centrale au cours de cette fenêtre estivale des transferts, un an après le départ de Thiago Silva à Chelsea au terme de son contrat. Dans cette perspective, les pensionnaires du Parc des Princes sont annoncés sur les traces de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Selon MARCA , le PSG aurait même d’ores et déjà contacté le Real Madrid pour se renseigner sur la situation du second cité qui pourrait ne pas prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022.

Manchester United voudrait également Raphaël Varane !