Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Raphaël Varane !

Publié le 20 juin 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG se serait renseigné auprès du Real Madrid concernant la situation de Raphaël Varane, le club parisien saurait d’ores et déjà la position des Merengue quant à l’avenir de l’international français.

Dix ans après son départ du RC Lens direction le Real Madrid, Raphaël Varane va-t-il effectuer son grand retour en France ? Cette hypothèse ne serait pas à écarter pour l’heure dans la mesure où l’international français est annoncé sur le départ des Merengue à un an du terme de son contrat. Cette situation aurait attiré l’oeil du PSG, qui aurait alors contacté le Real Madrid afin de connaitre ses intentions quant à l’avenir de Raphaël Varane à en croire les informations dévoilées par MARCA ce dimanche soir.

Il faudra débourser 50 M€ pour obtenir Raphaël Varane !