Mercato - Real Madrid : Le successeur de Ramos déjà trouvé ?

Publié le 20 juin 2021 à 23h00 par La rédaction

Maintenant que le départ de Sergio Ramos est acté, le Real Madrid doit lui trouver un remplaçant. Jésus Vallejo, de retour au Real après un prêt à Grenade, pourrait être l’heureux élu.

L’histoire aura été longue, les négociations pour une prolongation aussi, mais la fin a été bien plus brutale. Sergio Ramos n’est plus un joueur du Real Madrid après 16 ans passés dans la capitale espagnole. Et le Real Madrid planche déjà sur sa succession. Jules Koundé, Pau Torres, plusieurs noms résonnent de l’autre côté des Pyrénées. Mais la solution pourrait se trouver en interne…

Vallejo pour remplacer Ramos