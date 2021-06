Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard pour Leonardo avec cette pépite de Premier League ?

Publié le 20 juin 2021 à 17h45 par D.M.

Brighton aurait refusé une première offre d'Arsenal pour Ben White. Les Gunners seraient réticents à dépenser la somme réclamée par le club anglais et pourraient laisser la voie libre au PSG.

Raphaël Varane, Sergio Ramos… Nombreux sont les défenseurs centraux annoncés dans le viseur du PSG cet été. Et pour cause, Thiago Silva n’a pas été remplacé numériquement lors du dernier mercato estival et Leonardo compte bien combler ce manque lors de ce mercato estival. Le club parisien serait en discussions avec le Real Madrid pour Ramos et Varane, et pourrait aussi prochainement formuler une offre dans le dossier Ben White. Agé de 23 ans, le joueur de Brighton serait très apprécié par Mauricio Pochettino, qui espère l’accueillir.

Le PSG a une occasion en or avec Ben White