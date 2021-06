Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un boulevard devant lui pour Sergio Ramos !

Publié le 20 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 20 juin 2021 à 19h42

Alors que le PSG fait partie des clubs annoncé sur les traces de Sergio Ramos, tout indique que le club de la capitale a une belle carte à jouer dans le dossier.

Arrivé en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos quittera officiellement le Real Madrid le 30 juin prochain. En effet, malgré de longues négociations, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties dans le sens d’une prolongation. Son départ des Merengue après seize saisons de bons et loyaux services a donc été officialisé cette semaine avant une cérémonie en son honneur en guise d’adieu. Et désormais, toute la question est de savoir où Sergio Ramos rebondira cet été. Dans cette optique, comme tout joueur libre, bon nombre de clubs ont été annoncés sur ses traces. Mais visiblement, le Paris Saint-Germain pourrait bien être le mieux positionné dans cette optique.

Le PSG idéalement positionné pour Sergio Ramos ?

En préambule, il convient de rappeler que le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi a confirmé ce vendredi les nombreuses rumeurs qui indiquaient que Sergio Ramos était une piste étudiée par le PSG. Cependant, le journaliste français a bien précisé que l’écurie francilienne ne l’engagera que s’il accepte de diminuer ses prétentions salariales, la direction parisienne ayant quelques doutes quant à son état physique à 35 ans. Cependant, du côté de AS , on se montre bien plus optimiste pour une éventuelle arrivée de Sergio Ramos dans la Ville Lumière . En effet, selon le quotidien espagnol, le natif de Camas en Andalousie aurait à sa disposition deux offres des clubs de Manchester, mais celle du PSG serait la plus intéressante pour lui. De plus, Sergio Ramos se verrait bien rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes dans la mesure où il apprécierait particulièrement la vielle de Paris.

La liste des concurrents s’amenuise…