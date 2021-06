Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un énorme avertissement pour Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 11h00 par D.M.

Président de la Liga espagnole, Javier Tebas a mis en exergue les difficultés économiques rencontrées par le FC Barcelone, qui tente de prolonger le contrat de Lionel Messi.

« La situation est pire que ce que j'attendais, et je m'attendais à ce que ce soit dans une situation très compliquée ». Lors d’un long entretien accordé à la Vanguardia ce dimanche, Joan Laporta a reconnu que la situation financière du FC Barcelone était catastrophique notamment en raison des salaires élevés des joueurs. La masse salariale du club représentait 70% du budget total avant la pandémie et le dirigeant tente de conclure des accords avec les joueurs pour qu’ils baissent leur salaire. Engagé dans des discussions avec le FC Barcelone, Lionel Messi devra aussi consentir un effort financier s’il veut rester en Catalogne la saison prochaine. Mais malgré les difficultés rencontrées, Laporta se montre confiant et espère boucler la prolongation de Messi dans les prochains jours.

« Nous n’allons changer aucune règle pour Messi »