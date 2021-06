Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation dans le dossier Dembélé ?

Publié le 22 juin 2021

Touché au genou, Ousmane Dembélé pourrait être absent des terrains jusqu’à 3 mois. Une indisponibilité qui pourrait avoir une conséquence directe sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? Depuis quelques semaines, l’avenir d’Ousmane Dembélé fait énormément parler au FC Barcelone. En effet, tandis que Joan Laporta ferait de la prolongation du Français une priorité, ce dernier ne serait pas forcément pressé pour signer ce bail. L’ancien de Dortmund entrant dans sa dernière année de contrat, le Barça pourrait alors ne prendre aucun risque : si Dembélé ne prolonge pas, il sera vendu cet été. Le cas de l’international français fait ainsi énormément parler, mais aujourd’hui, toutes les cartes pourraient être redistribuées.

Un avenir… à Barcelone ?