Mercato - Barcelone : Laporta a fixé une date cruciale pour Lionel Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que Lionel Messi sera bientôt libre de tout contrat, le FC Barcelone souhaiterait trouver un accord définitif avec l’Argentin avant la fin du mois.

Depuis le retour de Joan Laporta au FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi semble totalement relancé. Désireux de claquer la porte l’été dernier, l’Argentin est aujourd’hui enclin à prolonger son bail courant jusqu’à la fin du mois, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé. « J'espère que Messi signera le contrat et qu'il sera là pour encore de nombreuses années. Nous y travaillons. Je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle », a confié dernièrement le président du Barça, dans des propos relayés par Mundo Deportivo . Selon plusieurs médias étrangers, le club culé toucherait au but pour la prolongation de Messi, mais le temps presse, de quoi rendre certaines personnes inquiètes en interne.

Le Barça veut rapidement boucler le feuilleton Messi