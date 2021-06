Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Koeman poussent fort pour Messi !

Publié le 21 juin 2021 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 21 juin 2021 à 18h31

Président du FC Barcelone, Joan Laporta, mais aussi Ronald Koeman espèrent que Lionel Messi prolongera prochainement son contrat avec le club catalan.

Il ne reste plus que quelques jours avant que le contrat de Lionel Messi n’arrive à son terme. Lié au FC Barcelone jusqu’à la fin du mois, l’attaquant argentin a été annoncé, ces derniers mois, dans le viseur de Manchester City et du PSG, mais il serait prêt à poursuivre son aventure en Catalogne. Même s’il ne semble pas pressé de signer son contrat, le joueur de 33 ans, actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa America, devrait prochainement étirer son bail avec le FC Barcelone selon la presse espagnole. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta lui proposerait de rester jusqu’en 2023 et d’ensuite poursuivre sa carrière en MLS où il pourrait, parallèlement à sa carrière de joueur, occuper un rôle d’ambassadeur. Une offre qui ne laisserait pas insensible Lionel Messi, bien silencieux sur la suite de son aventure au FC Barcelone. Malgré cette discrétion, Laporta se montre confiant et espère s’enlever une épine du pied en officialisant la prolongation de la Pulga .

« Ce que nous voulons, c'est qu'il signe pour deux ans »