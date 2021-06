Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met Mandanda en grand danger !

Publié le 21 juin 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que l'OM souhaite recruter un numéro 1 bis pour concurrencer Steve Mandanda, c'est bien Jorge Sampaoli qui serait derrière cette idée.

Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de recruter un nouveau gardien de but. Il faut dire que Yohann Pelé, dont le contrat prend fin le 30 juin, ne sera pas conservé. Toutefois, le club phocéen n'a pas l'intention d'aller chercher une simple doublure à Steve Mandanda, mais bien un numéro 1 bis pour mettre en concurrence l'international français. Dans cette optique, plusieurs noms ont déjà circulé à l'image de Christian Joel (Sporting Gijon), d'André Onana, d'Alexander Nübel (Bayern Munich), d'Alban Lafont (FC Nantes) ou encore d'Alessio Cragno (Cagliari).

Sampaoli réclame un concurrent pour Mandanda