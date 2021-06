Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le 11 rêvé par Jorge Sampaoli !

Publié le 21 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, cela va énormément bouger à l’OM. Et dans l’esprit de Jorge Sampaoli, un 11 type se dégagerait déjà pour la saison prochaine.

Après Gerson, c’est Konrad de la Fuente qui va poser ses valises à l’OM. Dans les prochains jours, l’Américain débarquera en provenance du FC Barcelone, mais le recrutement de Pablo Longoria est encore loin d’être terminé. En effet, à l’OM, cet été, ce sont pas moins de 11 recrues qui sont attendues afin de donner de nouvelles solutions à Jorge Sampaoli. Alors que certains joueurs vont également partir, le visage de l’OM va considérablement changer et ce dimanche, La Provence a dévoilé à quoi ressemblerait l’équipe marseillaise dans l’esprit de Sampaoli.

Quel OM pour la saison prochaine ?

Entre la saison dernière et le futur exercice, l’OM va donc connaitre de nombreux changements. Quelle sera alors la composition d’équipe de Jorge Sampaoli ? Selon les informations du quotidien régional, Steve Mandanda devrait repartir dans les cages, à moins qu’il ne laisse sa place au gardien tant espéré sur la Canebière. Souhaitant repartir sur un schéma à 3 centraux, Sampaoli voudrait William Saliba, David Luiz et Alvaro Gonzalez ou Leonardo Balerdi. Dans les couloirs, l’idéal serait de repartir avec Pol Lirola et Jordan Amavi. Au milieu, alors que Gerson est déjà arrivé, il pourrait être associé avec Pape Gueye et Matteo Guendouzi. Enfin, devant, la confiance serait toujours donnée au duo Arkadiusz Milik-Dimitri Payet, tandis que Luis Henrique et Konrad de la Fuente devraient aussi avoir un rôle important chez les Phocéens.