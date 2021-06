Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : la presse italienne lâche une bombe sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 juin 2021 à 10h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Vieille Dame. Et le PSG serait le grand favori en cas de départ de l'attaquant portugais.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo n’a pas levé les doutes sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant portugais se questionne sur la suite de son aventure à la Juventus et pourrait décider de changer d’air cet été selon nos informations exclusives. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, Ronaldo n’a pas apporté de réponse claire et pourrait prendre une décision après l’Euro : « Mon avenir ? Je joue à mon meilleur niveau depuis des années, maintenant j'ai 36 ans. Ce qui va venir sera le meilleur. Maintenant, je suis concentré sur le championnat d’Europe ». Mais ses agents auraient commencé à sonder le marché et se seraient notamment rapprochés du Real Madrid, de Manchester United, mais aussi du PSG selon ESPN .

Le PSG idéalement placé dans le dossier Ronaldo