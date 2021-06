Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme occasion à saisir avec Sergio Ramos !

Publié le 22 juin 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG serait passé à l’action dans le dossier Sergio Ramos, le principal intéressé pourrait accorder sa préférence au club de la capitale française.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain prenait la décision de laisser partir Thiago Silva librement à Chelsea une fois son contrat terminé, le club parisien souhaitant miser sur la charnière composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Seulement voilà, un an plus tard, le PSG ne serait finalement pas contre renforcer sa défense centrale si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse. Dans cette optique, les pensionnaires du Parc des Princes seraient intéressés par Sergio Ramos, et une offre lui aurait même d’ores et déjà été transmise selon les informations dévoilées par AS ce lundi.

Sergio Ramos se verrait bien à Paris !