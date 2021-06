Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour Raphaël Varane !

Publié le 22 juin 2021 à 7h15 par D.M.

Le PSG aurait commencé à discuter avec le Real Madrid au sujet de Raphaël Varane, sous contrat jusqu'en 2022. Mais le défenseur central souhaiterait rester au sein du club espagnol la saison prochaine.

Le PSG dispose de l’une des meilleures charnières centrales d'Europe avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. Pourtant, Leonardo suivrait la situation de plusieurs défenseurs centraux. Le nom de Sergio Ramos revient régulièrement du côté du club parisien, notamment depuis qu’il a annoncé son départ du Real Madrid. Mais selon Foot Mercato , le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Raphaël Varane. Leonardo n’aurait formulé aucune offre mais aurait approché le Real Madrid, et l’entourage du joueur.

Varane voudrait rester au Real Madrid