Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria réussit une belle opération à 6M€ !

Publié le 22 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Le mercato est en train de s’accélérer du côté de l’OM. Et Pablo Longoria pourrait bien avoir réussi une jolie opération économique.

Ayant déjà officialisé un accord avec Gerson, l’OM attend d’autres recrues. D’ici peu, ce sont Konrad de la Fuente et David Luiz qui devraient poser leurs valises sur la Canebière. Et cela serait encore loin d’être terminé puisque Pablo Longoria travaillerait sur de nombreux dossiers. L’un d’eux concernait notamment Leonardo Balerdi. Prêté par le Borussia Dortmund, l’Argentin pouvait rester à l’OM contre 14M€, le montant de son option d’achat. Une somme trop importante pour Longoria qui est parti en mission auprès du BVB pour faire baisser l’addition.

Un transfert à 8M€ ?