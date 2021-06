Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta au bras de fer avec une pépite de Koeman ?

Publié le 22 juin 2021 à 14h00 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le Barça, Pedri voudrait parapher un nouveau bail XXL. Alors que Joan Laporta refuserait de répondre favorablement à ses demandes financières, la pépite de 18 ans se poserait des questions sur son avenir à Barcelone.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone essaie de se débrouiller tant bien que mal pour réaliser un recrutement digne de ce nom. Avec les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero et d'Eric Garcia, le tout pour 0€, Joan Laporta a déjà frappé très fort cet été. Toutefois, le président du Barça a d'autres dossiers très importants à régler, des dossiers épineux. En effet, plusieurs joueurs de Ronald Koeman seront en fin de contrat le 30 juin 2022, et la direction catalane doit très vite les prolonger pour éviter des départs à 0€ dans un an. C'est le cas par exemple de Pedri.

Pedri aurait des exigences colossales pour prolonger