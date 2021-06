Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux départs inattendus préparés par Leonardo ?

Publié le 23 juin 2021 à 4h45 par A.M.

Actif dans le sens des arrivées, le PSG va également devoir vendre cet été. Et alors que certains profils ont été identifiés par Leonardo, les premières ventes pourraient venir des joueurs inattendus.

Cet été, le PSG semble très actif pour se renforcer. En effet, Georginio Wijnaldum a débarqué libre tandis que Gianluigi Donnarumma va suivre, également libre. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale touche au but pour le transfert d'Achraf Hakimi. Cependant, afin d'équilibrer ses comptes, le PSG va devoir vendre, et les premières informations en ce sens commencent à circuler.

Rafinha et Bakker sont suivis