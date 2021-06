Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Wijnaldum, Leonardo dégaine pour un nouveau milieu !

Publié le 22 juin 2021 à 18h45 par T.M.

Outre Georginio Wijnaldum, un autre joueur pourrait venir renforcer le milieu de terrain du PSG. Et pour cela, Leonardo aurait fait une offre au Milan AC.

Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum avait l’embarras du choix pour son avenir. Et finalement, le Néerlandais a privilégié le PSG au FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui se cherchait du renfort au milieu de terrain. Mais dans l’entrejeu, cela pourrait encore bouger. En effet, les rumeurs sont nombreuses à l’instar de celle envoyant Paul Pogba au PSG ou encore celle concernant Eduardo Camavinga. Mais voilà qu’il faudrait désormais rajouter une piste pour venir étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino.

Kessié dans les pas de Donnarumma ?