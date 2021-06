Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle un transfert colossal à 70M€ !

Publié le 23 juin 2021 à 16h15 par A.M.

En quête d'un latéral droit cet été, le Paris Saint-Germain semble désormais tout proche d'annoncer un accord pour le transfert d'Achraf Hakimi.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG cherche absolument à recruter un latéral droit cet été. Dans cette optique, Leonardo a rapidement jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Conscient que l'Inter a absolument besoin de vendre, le directeur sportif du PSG est très chaud sur ce dossier. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, les positions des deux clubs se sont largement rapprochées concernant un transfert avoisinant les 70M€. Les dirigeants parisiens ont finalement accepté de s'aligner sur les demandes de l'Inter. Et le transfert semble désormais imminent.

Le PSG tout proche de boucler le transfert d'Hakimi

Et la tendance se confirme plus que jamais. En effet, Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Italia , confirme que l'accord définitif entre le PSG et l'Inter est imminent concernant le transfert d'Achraf Hakimi qui devrait bel et bien avoisiner les 70M€. Les prochaines heures s'annoncent décisives dans ce dossier dont le dénouement est imminent. Les contacts sont désormais très réguliers entre les deux clubs, preuve que l'issue est proche. Fabrizio Romano confirme également qu'Achraf Hakimi va rejoindre le PSG qui se dit désormais très confiant quant à la finalisation de cette opération avant de transmettre l'offre finale évaluée à 70M€, bonus compris.