EXCLU - Mercato - OL : L’Atletico arrive sur Aouar !

Publié le 23 juin 2021 à 11h00 par Alexis Bernard mis à jour le 23 juin 2021 à 11h12

Sur le départ, Houssem Aouar fait partie des petits papiers de l’Atletico de Madrid. Le dossier est désormais ouvert du côté des Colchoneros.

L’OL se prépare à toutes les éventualités pour Houssem Aouar. En cas d’offre, les Gones regarderont attentivement la proposition et ne s’opposeront pas au transfert de son milieu de terrain. Un accord tacite existe entre le joueur et son club formateur pour cet été. Sur les tablettes de la Juventus et d’Arsenal, c’est désormais au tour d’un club espagnol d’entrer dans la danse pour le joueur de bientôt 23 ans (fin de contrat juin 2023).

L’Atletico vient aux renseignements

Selon nos informations, il s’agit de l’Atletico de Madrid. Le club de Diego Simeone est récemment venu prendre des renseignements, auprès du joueur comme du club, afin de connaître les données du dossier (transfert comme salaire). Sur les tablettes des Colchoneros, Houssem Aouar pourrait profiter des bonnes relations entre l’Atletico et l’OL, déjà en affaire pour Moussa Dembélé depuis l’hiver dernier (un prêt de six mois, avec option d'achat). Pour l’heure, aucune offre n’a encore été transmise. Il s’agit d’une première étape. Une prise de position pour préparer une suite éventuelle.



Du côté d'Arsenal, le dossier est toujours actif. Mais les Gunners ont montré plus d'activité auprès d'Eduardo Camavinga (Rennes) ces dernières semaines. Houssem Aouar est clairement une option mais l'OL n'a pas reçu d'offre. La Juventus était une piste très importante quand Andrea Pirlo était aux commandes. Et le joueur priorisait clairement cette destination. Enfin, le PSG a toujours un oeil sur lui. Très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, il semble toutefois une proie un peu chère pour les Parisiens qui vont dépenser un gros billet pour Achraf Hakimi et qui dispose d'une enveloppe limitée pour une recrue dans le secteur offensif (sauf si départ...)