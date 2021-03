Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Aouar bouclé pour 30M€ ?

Publié le 28 mars 2021 à 16h15 par A.C.

Très courtisé, Houssem Aouar pourrait quitter l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison.

L’été dernier déjà, Houssem Aouar semblait avoir les valises prêtes. Finalement, le milieu est resté à l’Olympique Lyonnais, mais cela n’a pas calmé l’intérêt des plus grands clubs d’Europe. Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, tandis qu’en Angleterre on parle surtout d'Arsenal et de Manchester City. L’un les clubs les plus déterminés sur Aouar serait toutefois la Juventus. Déjà l’été dernier Andrea Pirlo aurait pu accueillir le joueur de l’OL et cette fois, il semble décidé à aller au bout des choses.

La Juventus travaille toujours pour Aouar