Mercato - PSG : Aulas a fixé son prix pour Houssem Aouar !

Publié le 27 mars 2021 à 1h45 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'OL, Houssem Aouar serait suivi de près par le PSG et la Juventus. Alors qu'il ne fermerait pas la porte à un départ de son milieu offensif, Jean-Michel Aulas voudrait récupérer un chèque de 50M€ et serait déjà en contact avancé avec les Bianconeri.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'OL, Houssem Aouar pourrait ne pas y faire long feu. En effet, l'international français figurerait sur les tablettes de Leonardo depuis de longs mois. En plus du PSG, la Juventus et plusieurs autres cadors européens seraient également prêts à tendre les bras à Houssem Aouar lors du prochain mercato. Conscient que son milieu de terrain est attractif, Jean-Michel Aulas aurait fixé ses conditions et commencé à négocier avec un prétendant en particulier.

50M€ sinon rien pour Houssem Aouar ?