Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait boucler un énorme deal avec Milik !

Publié le 28 mars 2021 à 12h15 par A.C.

Une occasion en or pourrait se présenter pour l’Olympique de Marseille, alors que de plus en plus de médias parlent d’un départ d’Arkadiusz Milik.

Déjà avant son arrivée en janvier, Arkadiusz Milik était annoncé sur le départ ! La presse italienne assure en effet que le Polonais aurait conclu un pacte avec Pablo Longoria : sans Ligue des Champions, il pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Il ne manque d’ailleurs pas d’options. En Italie, la Juventus, l’Inter, l’AS Roma ou encore la Fiorentina aimeraient le recruter, tandis qu’en Espagne c’est Diego Simeone qui souhaiterait l’attirer à l’Atlético de Madrid. Du côté de l’OM on a toujours assuré avoir la main sur ce dossier.

Un échange Bernardeschi/Milik à l’étude ?