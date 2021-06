Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une date est annoncée pour l’arrivée de la nouvelle recrue de l’OM !

Publié le 23 juin 2021 à 9h30 par T.M.

Après Gerson, c’est Konrad de la Fuente qui va débarquer à l’OM. Et la date de son arrivée est connue.

Cet été, l’OM veut être actif sur le marché des transferts. En effet, Pablo Longoria veut offrir 11 renforts à Jorge Sampaoli et à peine le mercato ouvert, les Phocéens ont débuté fort puisqu’un accord avait été officialisé avec Flamengo pour l’arrivée de Gerson. Le Brésilien va ainsi venir renforcer l’entrejeu et d’autres renforts vont suivre à l’OM. Le prochain devrait d’ailleurs être Konrad de la Fuente. A 19 ans, le talentueux ailier américain n’a jamais eu sa chance au FC Barcelone, où Ronald Koeman ne compte pas sur lui.

Rendez-vous vendredi !