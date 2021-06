Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaque aux anciens du PSG !

Publié le 23 juin 2021 à 5h45 par T.M.

Souhaitant opérer un énorme recrutement cet été, Pablo Longoria pourrait donner un accent parisien à l’OM.

Alors que Gerson a déjà officialisé son arrivée à l’OM, d’autres recrues sont attendues cet été afin de venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, Pablo Longoria l’a annoncé, ce sont 11 renforts qui devraient débarquer au total sur la Canebière et le président de l’OM travaille d’arrache-pied pour acter ces recrues attendues. D’ici peu, c’est Konrad de la Fuente qui devrait être annoncé à l’OM et d’autres joueurs devraient suivre et certains pourraient avoir le point commun d’être passé par le PSG.

Un OM made in PSG ?

Malgré la rivalité entre l’OM et le PSG, cela pourrait ne pas empêcher certains anciens du club parisien de débarquer sur la Canebière. Depuis plusieurs jours, il est notamment question d’une arrivée de Matteo Guendouzi, lui qui a fréquenté le centre de formation parisien, aujourd'hui à Arsenal. Un autre dossier a également pris de l’ampleur, celui de David Luiz, actuellement libre. Ancien cadre du projet QSI dans la capitale, le voilà qu’il se rapprocherait de l’OM, où un contrat de 2 ans l’attend selon les informations du 10sport.com. Et il faudrait désormais ajouter un nouveau nom : Kevin Gameiro. Ancien attaquant du PSG, le joueur de Valence négocierait avec l’OM pour y signer également un bail de 2 saisons selon les informations de RMC.