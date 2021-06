Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, PSG... Al-Khelaïfi déclenche une énorme bataille pour David Luiz !

Publié le 22 juin 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

En quête d'un renfort d'expérience pour sa défense, l'Olympique de Marseille s'est lancé dans la course pour recruter David Luiz dont le contrat à Arsenal s'achève le 30 juin. Problème, la situation du Brésilien ne laisse pas insensible sur le marché. Y compris du côté du PSG...

Cet été, l'Olympique de Marseille ne semble rien s'interdire sur le marché des transferts. Après avoir recruté Gerson, Pablo Longoria s'active dans tous les sens, notamment pour renforcer le secteur défensif de l'effectif de Jorge Sampaoli. Et pour cause, l'OM cherchera à vendre Duje Caleta-Car afin de renflouer ses caisses et le technicien argentin, privilégiant un système de jeu à trois axiaux, aura donc besoin de renforts. Dans cette optique, Pablo Longoria négocie le transfert définitif de Leonardo Balerdi avec le Borussia Dortmund tandis que la piste menant à William Saliba n'est pas non plus enterrée. Toutefois, Jorge Sampaoli souhaite également un défenseur d'expérience capable de s'imposer comme le véritable patron de sa charnière centrale. C'est ainsi que l'OM s'active pour trouver un accord avec David Luiz dont le contrat à Arsenal prend fin le 30 juin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen a d'ailleurs déjà dégainé une première offre pour le Brésilien qui s'est vu proposer un bail de deux saisons.

David Luiz affole la Ligue 1

Mais ce dossier est loin d'être gagné d'avance malgré la situation contractuelle de David Luiz. Et pour cause, toujours selon nos informations, le Stade Rennais s'intéresse également au défenseur brésilien. Il faut dire que le club breton a vu filer Damien Da Silva à l'OL et cherche également à renforcer son arrière-garde avec un défenseur d'expérience. Le profil de David Luiz plaît aux Rouge-et-Noir qui semblent avoir les moyens de leurs ambitions dans ce dossier. Un sérieux concurrent pour l'OM. Mais ce n'est pas tout. En effet, le10sport.com vous a également révélé que le PSG pourrait se manifester ! En quête d'un défenseur central afin de suppléer la charnière Marquinhos-Kimpembe, le club de la capitale songe à rapatrier David Luiz, passé par le PSG entre 2014 et 2016. Pour le moment, c'est surtout Nasser Al-Khelaïfi qui fait le forcing pour récupérer le Brésilien, mais ni Leonardo ni Mauricio Pochettino n'ont validé ce dossier. Cela laisse donc une longueur d'avance à l'OM puisque Jorge Sampaoli est contact très régulier avec David Luiz. Mais il ne faudrait pas trop tarder à concrétiser cette piste car la concurrence est aux aguets.