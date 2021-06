Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour Alphonse Areola !

Publié le 24 juin 2021 à 19h15 par A.D.

En plus du LOSC, l'Olympiakos songerait également à s'offrir les services d'Alphonse Areola. Alors que les négociations avec le club grec auraient déjà commencé, le PSG aurait fixé ses exigences pour un prêt. Et le club de la capitale voudrait que l'Olympiakos assume 50-60% du salaire d'Alphonse Areola, soit une somme comprise entre 2,2M€ et 2,4M€.

Barré par la concurrence de Keylor Navas, Alphonse Areola devrait une nouvelle fois quitter le PSG cet été. Alerté par la situation du gardien français, le LOSC est prêt à l'accueillir les bras ouverts lors du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Dogues pensent à recruter Alphonse Areola pour pallier le départ de Mike Maignan vers le Milan AC. Toutefois, Olivier Létang ne serait pas seul sur ce dossier, puisque l'Olympiakos envisagerait également de s'offrir les services du gardien du PSG. D'ailleurs, le club grec aurait déjà lancé les discussions avec Leonardo.

L'Olympiakos doit payer 50-60% du salaire d'Areola