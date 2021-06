Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui confirme déjà le transfert d’Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 17h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour cet été, Achraf Hakimi se rapproche inexorablement du Parc des Princes. D’autant que l’Inter Milan se penche plus que jamais sur sa succession…

Achraf Hakimi vers le PSG, ça brûle ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 18 juin, Leonardo est tout proche d’un accord définitif avec l’Inter Milan pour boucler le transfert du latéral droit marocain, et l’opération devrait finalement avoisiner les 70M€ dans ce dossier. Hakimi devrait donc, sauf énorme rebondissement, la prochaine recrue XXL du PSG, et un autre élément vient confirmer la tendance dans ce dossier…

L’Inter cherche déjà à remplacer Hakimi