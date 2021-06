Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dénouement imminent pour le feuilleton Hakimi ?

Publié le 24 juin 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG est proche d’un accord avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi, la visite médicale de l’international marocain pourrait avoir lieu très prochainement.

En quête d’un nouveau latéral droit, le Paris Saint-Germain a choisi de jeter son dévolu sur Achraf Hakimi dans cette perspective. Et désormais, après de longues négocations, le club de la capitale n’est plus très loin d’arracher la mise ! Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG est proche d’un accord avec l’Inter pour un transfert dont le montant avoisinera les 70 M€, et ce alors qu’un accord contractuel a été trouvé de longue date avec l’international marocain. Ainsi, Leonardo a toutes les cartes en main pour boucler le deal, et c’est précisément ce à quoi il s’emploierait actuellement.

Visite médicale la semaine prochaine pour Achraf Hakimi ?

En effet, à en croire les informations de Saber Desfarges, le deal entre le PSG et l’Inter serait en cours de finalisation. À tel point que la visite médicale d’Achraf Hakimi serait espérée pour la semaine prochaine, Paris ayant bon espoir de boucler son arrivée avant la reprise de l’entrainement le 5 juillet. De son côté, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a bien l’intention de jouer au PSG. À suivre donc, mais tout indique que le dénouement du dossier pourrait être imminent.