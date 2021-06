Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel ne lâche rien pour Achraf Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 13h45 par H.G.

Bien que largement distancé par le PSG dans la course à la signature d’Achraf Hakimi, Chelsea n’aurait pas encore définitivement perdu espoir dans le dossier.

Après l’officialisation de la venue de Georginio Wijnaldum et celle à venir de Gianluigi Donnarumma, le PSG se rapproche déjà de sa troisième recrue estivale en la personne d’Achraf Hakimi. En effet, en quête d’une pointure pour occuper le flanc droit de sa défense, l’écurie parisienne a décidé de miser sur l’international marocain de l’Inter dans cette optique. Et comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG n’est maintenant plus très loin d’un accord pour un deal chiffré à 70 M€, et ce alors qu’un accord a déjà été trouvé entre Paris et le joueur.

Chelsea n’abandonne pas, mais…