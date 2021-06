Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on prépare un recrutement légendaire !

Publié le 24 juin 2021 à 13h30 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent prêts à se donner les moyens de leurs ambitions cet été, pour enfin réaliser leurs rêves de Ligue des Champions.

Lors que tous les yeux sont tournés vers l’Euro, Leonardo s’est déjà mis au travail pour renforcer le Paris Saint-Germain. L’arrivée de Georginio Wijnaldum a été officialisé il y a déjà plusieurs semaines, mais deux autres devraient bientôt arriver. Régulièrement lié au PSG ces dernières années, Gianluigi Donnarumma devrait enfin débarquer. Son contrat au Milan AC étant arrivé à son terme, il devrait selon toute vraisemblance s’engager avec le PSG pour les cinq prochaines années. L’autre gros coup de Leonardo, concerne Achraf Hakimi. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le latéral droit de l’Inter est tout proche de rejoindre le PSG, qui a battu la concurrence de Chelsea. Des informations confirmées par de nombreux médias français comme étrangers, qui assurent que l’arrivée d’Hakimi au PSG n’est plus qu’une question de jours. En très peu de temps, Leonardo devrait donc réussir un début de mercato tout bonnement incroyable, surtout sachant la crise qui frappe actuellement la plupart des clubs européens.

Cristiano Ronaldo, la dernière étape d’un incroyable projet