Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme coup à jouer pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 juin 2021 à 17h45 par A.M.

Sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo n'a pas encore décidé s'il quittera la Juventus cet été, mais une chose est sûre, le PSG est idéalement placé.

L'avenir de Cristiano Ronaldo risque d'être largement commenté dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de la star portugaise avec la Juventus s'achève en juin 2022 et Massimiliano Allegri, de retour sur le banc de la Vieille Dame, ne serait pas totalement opposé à son départ. Toutefois, l'ancien joueur du Real Madrid ne prendra aucun décision avec la fin de l'Euro qu'il dispute avec le Portugal dans le groupe de l'équipe de France.

Le PSG serait la piste la plus chaude pour Ronaldo