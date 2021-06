Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme ultimatum lancé à Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 juin 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo songe à quitter la Juventus dès cet été. Alors qu'il dispute actuellement l'Euro avec le Portugal, CR7 ne voudrait pas penser à son avenir pour le moment et aurait décidé de remettre sa décision finale à plus tard. Toutefois, les Bianconeri ne voudraient pas attendre trop longtemps et aimeraient être fixé avant la deuxième semaine du mois de juillet.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus à un an de la fin de son contrat. Dans cette optique, ses représentants se sont déjà mis au travail pour lui trouver un possible point de chute. Informé de la situation de CR7 , le PSG ne compte pas se tourner vers Cristiano Ronaldo tant que le cas de Kylian Mbappé ne sera pas réglé. Toutefois, le club de la capitale resterait une option sérieuse pour Cristiano Ronaldo en cas de départ ; tout comme Manchester United selon Calciomercato.it . Mais en attendant, Cristiano Ronaldo doit décider si oui ou non il va quitter la Juventus.

La Juve met la pression sur Cristiano Ronaldo