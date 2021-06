Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 juin 2021 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2021 à 11h39

Alors que son avenir semblait incertain, Ousmane Dembélé pourrait bel et bien rester au FC Barcelone. La nouvelle blessure de l’international français, qui le privera de la fin de l’Euro, risque en effet d’avoir une conséquence directe sur sa situation en club.

Après plusieurs saisons contrastées chez les Blaugrana , Ousmane Dembélé est enfin parvenu à enchaîner les matches sous les ordres de Ronald Koeman. L’international français est apparu à 44 reprises lors du dernier exercice, incitant le Barça à passer à l’action pour sécuriser son avenir. Ousmane Dembélé s’apprête en effet à entrer dans sa dernière année de contrat et Joan Laporta souhaite rapidement parvenir à un accord pour éviter de voir son joueur partir librement l’été prochain. Les négociations entre les deux parties sont donc en cours, sans grandes avancées majeures jusqu’à maintenant. Une situation qui pourrait provoquer le départ de l’attaquant dans les prochaines semaines, même si la situation semble totalement relancée depuis le week-end dernier.

Vers une prolongation pour Dembélé ?