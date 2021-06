Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vise un très gros coup à l’Ajax Amsterdam !

Publié le 24 juin 2021 à 17h15 par T.M.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo pourrait trouver son bonheur du côté de l’Ajax Amsterdam.

Alors que le milieu de terrain était l’un des grands chantiers que Leonardo voulait résoudre cet été, le PSG a déjà enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Libre, le Néerlandais a paraphé un contrat de 3 ans et sera l’une des nouvelles armes de Mauricio Pochettino. Ayant saisi cette occasion avec Wijnaldum, le PSG pourrait toutefois ne pas s’arrêter là et chercher encore à se renforcer dans l’entrejeu. De nombreux noms reviennent d’ailleurs dans cette quête d’un nouveau milieu de terrain à l’instar de Paul Pogba (Manchester United) ou encore Eduardo Camavinga (Rennes), mais d’autres pistes ne cesseraient de se rajouter.

Objectif Gravenberch ?