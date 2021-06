Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable coup pour tourner la page Wijnaldum ?

Publié le 24 juin 2021 à 6h00 par T.M.

S’étant fait chiper Georginio Wijnaldum par le PSG, le FC Barcelone veut désormais tourner la page et pour cela, Joan Laporta pourrait avoir une grande idée en tête.

Ayant de grandes ambitions pour cet été, Joan Laporta a déjà acté 4 renforts pour le FC Barcelone : Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Une liste à laquelle on aurait également pu rajouter Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais était libre de s’engager avec le club de son choix. Et alors qu’il était promis aux Blaugrana, il a finalement opté pour le PSG. Un coup dur pour le Barça, qui doit désormais passer à autre chose et se tourner vers d’autres pistes pour renforcer le milieu de terrain de Ronald Koeman.

Goretzka pour se consoler ?