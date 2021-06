Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date est fixée pour la grande annonce de Lionel Messi !

Publié le 23 juin 2021 à 18h10 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, Lionel Messi devrait annoncer qu'il reste au Barça via une vidéo dans les prochains jours. Pressé d'en finir avec La Pulga, Joan Laporta aimerait que son protégé s'exprime dès ce jeudi, soit le jour de son anniversaire. Toutefois, le président du Barça devrait avoir de grosses difficultés à finaliser les derniers détails pour la prolongation de Lionel Messi aussi vite.

Alors que son contrat expire le 30 juin, Lionel Messi serait sur le point de prolonger. Comme l'a révélé Cuatro ce mercredi après-midi, La Pulga devrait renouveler son bail avec le Barça dans les prochains jours et l'annoncer dans une vidéo, en expliquant pourquoi il a décidé de rester dans son club de toujours. Déterminé à en finir au plus vite avec le feuilleton Lionel Messi, Joan Laporta voudrait officialiser la nouvelle ce jeudi, mais il ne devrait pas voir son souhait se réaliser.

L'annonce de Lionel Messi pour son anniversaire ?