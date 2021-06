Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un profil inattendu pour oublier Wijnaldum ?

Publié le 23 juin 2021 à 16h00 par A.C.

Le FC Barcelone en pincerait pour le jeune Mikkel Damsgaard, qui s'est révélé sous les couleurs de la Sampdoria, avant de confirmer à l’Euro avec le Danemark.

Ça va bouger au FC Barcelone ! Alors que tous les regards sont tournés vers Lionel Messi, dont la fin de contrat approche à grands pas, les dirigeants barcelonais s’activent pour offrir le plus de renforts possibles à Ronald Koeman. L’échec Georginio Wijnaldum semble d’ailleurs avoir laissé des traces, puisque le Barça fatigue à rebondir pour trouver un nouveau milieu de terrain. La solution pourrait finalement arriver du nord de l’Europe et plus précisément du Danemark.

Damsgaard, le nouveau coup de cœur du Barça