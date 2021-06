Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour Georginio Wijnaldum !

Publié le 23 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Alors l’offre financière du PSG pour Georginio Wijnaldum fait énormément parler, la presse britannique est venue apporter une version bien différente.

Un salaire doublé au PSG ? Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum était promis au FC Barcelone. Entre les Blaugrana et le Néerlandais, tout semblait quasiment bouclé, mais c’est bien Leonardo et le club de la capitale qui ont raflé la mise. Comment ? Visiblement, l’offre financière aurait été impossible à refuser puisque le PSG aurait promis à Wijnaldum le double du salaire qu’il aurait touché en acceptant l’offre des Blaugrana. De quoi alors faire la différence ?

Une histoire « totalement fausse » !