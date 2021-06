Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations fracassantes sur le gros coup Wijnaldum !

Publié le 22 juin 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Le PSG a réalisé un très gros coup sur le marché en parvenant à s'attacher les services de Georginio Wijnaldum, brillant avec sa sélection durant l'Euro. Un dossier qui a connu de nombreux rebondissements ces dernières semaines.

Le mercato estival a débuté le 9 juin dernier, mais le PSG est déjà sur le point d’officialiser sa deuxième recrue. Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale avec succès ce lundi à Rome et devrait signer dans les prochaines heures son contrat avec le club parisien. Le portier italien rejoindra Paris et évoluera notamment aux côtés de Georginio Wijnaldum, qui posera ses valises dans la capitale française après l’Euro. En fin de contrat avec Liverpool, l’international néerlandais a décidé de s’engager avec le PSG jusqu’en 2024 et n’a pas hésité à afficher sa joie. « Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut » a confié Wijnaldum aux médias officiels du club. Pourtant ce dossier était bien mal engagé pour Leonardo.

Liverpool peut s'en mordre les doigts

Initialement sous contrat jusqu’en juin avec Liverpool, Georginio Wijnaldum était épanoui en Premier League et n’était pas opposé à prolonger son bail. « Le club devrait se pencher sur mon contrat. Je me suis toujours bien senti dans ce club dès le premier jour. Les supporters me soutiennent beaucoup mais comme je l’ai dit, ce n’est pas à moi de parler de mon contrat maintenant » avait-il confié par exemple en décembre 2020. Mais finalement, les Reds ne lui ont pas proposé d’étirer son bail. Comme indiqué par The Independent ce mardi, la formation de Jürgen Klopp n’était pas particulièrement emballée à l’idée de prolonger son contrat. D’autant que Liverpool avait la certitude qu'il allait trouver un remplaçant de choix sur le marché assez facilement. Wijnaldum a donc décidé de quitter la Premier League et était tout proche d’un accord avec le FC Barcelone comme l’a reconnu son agent. « Avec Barcelone, nous avons eu quelques discussions et au premier abord, cela semblait très bien. Nous avons essayé de trouver un accord » a déclaré Humpry Nijman lors du podcast Here We Go de Fabrizio Romano. Mais le PSG s’est immiscé dans ce dossier avec une offre importante. Suffisant pour convaincre le milieu de terrain.

Le Barça ne décolère pas