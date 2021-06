Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par une star de Guardiola pour Kane ?

Publié le 22 juin 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane souhaite partir cet été pour rejoindre un club plus ambitieux et remporter des titres. Dans cette optique, le PSG et Manchester City seraient en embuscade pour le recruter lors du prochain mercato estival. Et alors que les Citizens penseraient à faire une offre de 117M€, incluant Raheem Sterling, l'attaquant de Pep Guardiola devrait plomber cette grosse opération.

Formé à Tottenham, Harry Kane veut aller voir ailleurs. Alors que les Spurs ne sont pas parvenus à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le buteur anglais souhaite changer d'air pour rejoindre un club plus huppé et surtout capable de remporter des titres. Alerté par les sorties d'Harry Kane où il a clairement annoncé vouloir partir cet été, le PSG serait en embuscade. En effet, Leonardo penserait à s'offrir les services de Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG pourrait être vendu dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an, et ce, s'il ne prolonge pas très rapidement. Pour en revenir à Harry Kane, le club de la capitale ne serait pas le seul club à l'affût pour le recruter lors du mercato estival.

117M€ + Sterling, Jesus et Laporte pour Harry Kane ?

Très performant en Angleterre, Harry Kane aurait la cote en Premier League. D'ailleurs, Chelsea, Manchester United et City auraient déjà fait part de leur intérêt aux représentants du joueur. Et pour rafler la mise et battre la concurrence du PSG, des Blues et des Red Devils , les Citizens seraient déjà prêts à frapper très fort. Selon les informations d' ESPN , Pep Guardiola préparerait une offre de près de 117M€ pour Harry Kane. Une proposition qui pourrait inclure plusieurs contreparties, dont Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou encore Aymeric Laporte. Et alors que les Citizens n'auraient pas encore lancé leur offensive, l'affaire pourrait capoter avant même d'avoir commencé. En effet, Raheem Sterling serait totalement contre l'idée de rejoindre Tottenham et d'être inclus dans une opération avec Harry Kane. Lié à Manchester City jusqu'au 30 juin 2023, Raheem Sterling n'envisagerait de quitter son club cet été que dans ses propres conditions. Ainsi, il refuserait catégoriquement d'être inclus dans un deal. Et même si Pep Guardiola parvenait à convaincre Raheem Sterling, il ne devrait pas pour autant réussir ce coup à 117M€ pour Harry Kane.

Guardiola bloqué par Sterling pour Harry Kane ?