Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour cette piste à 40M€ de Leonardo !

Publié le 22 juin 2021 à 15h45 par A.D.

Auteur d'une grosse saison, Manuel Locatelli affolerait l'Europe et serait notamment suivi de près par le PSG et la Juventus. Pour prendre les devants sur ce dossier, les Bianconeri auraient programmé un premier rendez-vous avec la direction de Sassuolo pour cette semaine.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli continue sur sa lancée à l'Euro avec l'Italie. Très en forme ces dernières semaines, le milieu de terrain de 23 ans aurait alarmé plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG et la Juventus. Déterminée à s'offrir les services de Manuel Locatelli, qui couterait environ 40M€, La Vieille Dame aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une première rencontre Juve-Sassuolo au programme pour Locatelli ?