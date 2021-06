Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur une arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 23 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Sergio Ramos serait une excellente recrue pour le club de la capitale comme le souligne Samuel Eto'o.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid à l'issue de son contrat le 30 juin. Reste désormais à savoir quel sera son prochain club. Le nom du défenseur espagnol circule un peu partout, notamment en Angleterre où les deux clubs de Manchester sont intéressés, et en Italie où les pistes menant à l'AC Milan et l'AS Roma prennent de l'ampleur. Toutefois, selon les informations de AS , le PSG est en pole dans ce dossier.

«Espérons que Sergio vienne au PSG»