Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante prise dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 22 juin 2021 à 10h30 par B.C.

Après Sergio Ramos, Raphaël Varane pourrait lui aussi quitter le Real Madrid. Jules Koundé figurerait ainsi sur les tablettes du club merengue, mais le FC Séville pourrait retenir le défenseur français.

Après 16 années de bons et loyaux services, Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. La nouvelle a été officialisée par les deux parties il y a quelques jours, faute d’accord pour une prolongation. Mais Ramos pourrait ne pas être l’unique défenseur merengue à plier bagage cet été. En effet, Raphaël Varane s’apprête à entrer dans se dernière année de contrat et tarde à répondre aux sollicitations de sa direction pour un nouveau bail. Si la situation n’évoluait pas, Florentino Pérez pourrait se résoudre à pousser vers la sortie le champion du monde tricolore. De quoi relancer le recrutement du Real Madrid, puisque l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste deviendrait une nécessité. D’après la presse espagnole, le profil de Jules Koundé ne laisse pas indifférent le Real Madrid, mais le FC Séville ne fera aucun cadeau.

Le FC Séville attend 80M€ pour Koundé