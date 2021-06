Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour le retour de Luiz Gustavo !

Publié le 22 juin 2021 à 11h10 par T.M.

Du côté de l’OM, on chercherait à faire revenir Luiz Gustavo cet été. Et du côté de Fenerbahce, la porte ne serait pas fermée pour le Brésilien.

Retour vers le futur pour Luiz Gustavo ? A 33 ans, le joueur de Fenerbahce pourrait bien entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Et alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2023 du côté d’Istanbul, le Brésilien pourrait faire son retour du côté de l’OM, où il a fait forte impression entre 2017 et 2019. Ces derniers jours, cette rumeur a ainsi été évoquée et voilà que CNN Turk annonce que l’OM devrait faire une offre officielle pour rapatrier Luiz Gustavo.

Une opération à 5M€ ?

Alors que le média turc n’a pas dévoilé le montant de l’offre de l’OM pour Luiz Gustavo, il a cependant donné certaines bonnes nouvelles. En effet, Fenerbahce ne serait pas fermé à un départ du milieu brésilien, à certaines conditions toutefois. Du côté d’Istanbul, on attendrait ainsi un chèque aux alentours de 4 à 5M€ pour lâcher Luiz Gustavo. Pablo Longoria s’alignera-t-il alors sur cette somme ? A suivre…