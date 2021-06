Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Ronald Koeman proche du départ ?

Publié le 23 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

A 32 ans, Jordi Alba sort d’une nouvelle bonne saison au FC Barcelone. Et à en croire la presse espagnole, il intéresse toujours certains clubs puisque l’Inter Milan aurait déjà dégainé une offre pour le capitaine de la Roja.

De retour au sein du FC Barcelone l’été dernier 25 ans après son départ, Ronald Koeman a eu le temps de passer du terrain au banc de touche. Et pour sa première saison en tant qu’entraîneur, il a rapidement ciblé ses cadres. En plus de Lionel Messi, Jordi Alba est devenu indispensable sur et en dehors du terrain. A tel point que le capitaine de la Roja attiserait les convoitises…

L’Inter a fait une offre pour Alba