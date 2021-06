Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 23 juin 2021 à 12h00 par B.C.

Ancien joueur du FC Barcelone et proche de Lionel Messi, Arturo Vidal s’est prononcé sur l’avenir de l’international argentin.

Alors que la date fatidique du 30 juin approche, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone. L’international argentin sera très prochainement libre de tout contrat, et aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, et ce malgré de longues discussions. Ce mercredi, des sources proches du dossier ont confirmé à Mundo Deportivo et Sport que les négociations allaient se poursuivre, alors que le FC Barcelone s’inquiète de voir Lionel Messi arriver au terme de son contrat. Le PSG et Manchester City resteraient à l’affût dans l’éventualité d’un départ de La Pulga cet été, mais de son côté, Arturo Vidal imagine l’attaquant rester.

« Je pense qu’il va continuer »