Mercato - PSG : Nouvelle avancée décisive pour l'arrivée d'Hakimi !

Publié le 23 juin 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que le PSG tente depuis plusieurs semaines de trouver un accord avec l’Inter pour Achraf Hakimi, Leonardo toucherait au bout dans ce dossier.

Alors que l’officialisation de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma est attendue, le PSG accélère pour boucler le dossier Achraf Hakimi. En concurrence avec Chelsea, Leonardo a fait une avancée majeure dans les négociations avec l’Inter Milan et touche au but pour le latéral droit marocain comme vous l’a révélé le10sport.com, grâce à une nouvelle proposition de 70M€ se rapprochant des exigences du club nerazzurro. D’après nos informations, Achraf Hakimi est déjà tombé d’accord avec le PSG, de quoi placer Leonardo en position de force face à Chelsea. L’Inter attendrait désormais une nouvelle offensive décisive du club de la capitale à en croire la presse italienne, et le dénouement de ce dossier pourrait vite intervenir.

Ça bouge pour Hakimi