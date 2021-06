Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ imminent pour Raphaël Varane ?

Publié le 23 juin 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Sergio Ramos a déjà acté son départ du Real Madrid, étant arrivé au terme de son contrat, c’est Raphaël Varane qui pourrait prochainement faire ses valises.

La saison prochaine, la défense centrale du Real Madrid va afficher un visage bien différent. En effet, alors que David Alaba a rejoint la Casa Blanca, Sergio Ramos a lui fait ses valises. N’ayant pas réussi se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger et est donc parti libre. Raphaël Varane a ainsi perdu son acolyte, mais d’ici peu, il pourrait lui aussi quitter le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français ne semble pas enclin à prolonger. Ne voulant alors pas enregistrer un départ libre, la Casa Blanca devrait s’en séparer cet été. Et aujourd’hui, ce futur départ de Varane serait bien réalité.

Un avenir loin du Real Madrid !