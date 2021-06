Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible message du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 juin 2021 à 10h15 par T.M.

Bien que le Real Madrid ne baisserait pas les bras pour accueillir Kylian Mbappé cet été, la mission serait quasiment impossible pour les Merengue.

Disputant actuellement l’Euro avec les Bleus, Kylian Mbappé a remis à plus tard les discussions sur son avenir. Il n’empêche que ce dossier fait énormément parler et la question que tout le monde se pose est de savoir s’il va continuer avec le PSG ou s’il rejoindra le Real Madrid. A en croire les informations de Daniel Riolo, Mbappé n’aurait qu’une idée en tête : faire ses valises cet été. L’international français pencherait donc pour un départ, mais il pourrait encore être loin d’arriver à ses fins et le Real Madrid en serait visiblement bien conscient.

Une mission impossible ?